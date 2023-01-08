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Гордеев: Ребров – легенда «Спартака» не только среди болельщиков, но и игроков

Гордеев: Ребров – легенда «Спартака» не только среди болельщиков, но и игроков
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Бывший тренер раменского «Сатурна» Андрей Гордеев высказался об экс-вратаре московского «Спартака» Артёме Реброве.

«Во времена «Сатурна» можно было сказать, что Ребров сможет так высоко подняться и оставить большой след в истории «Спартака»? 100%. Он же не просто так занимал место, мы надеялись на него. Тогда он делал первые шаги в большом спорте. У него был очень хороший учитель в виде Антонина Кински и отличный тренер Юрий Шишкин.

Сам Тёма — цельный парень. Безусловно, на тот момент, если сравнивать по силе Реброва и Кински, было понятно, кто первый номер. Но таков путь, его надо преодолеть. Очень часто футболисты витают в облаках, попадая в топовые команды. А на деле оказывается, что они даже не на уровне второй лиги. Поэтому нужно хорошее понимание всей ситуации. Понимание того, что нужно над собой работать.

Тёма абсолютно верно оценивал себя и свои силы. Он сумел справиться и совладать со всеми проблемами. Он вырос в прекрасного вратаря и долгое время радовал нас. А то, что у него ещё удивительные человеческие качества и с ним всегда интересно, очень помогло ему стать тем, кем он сейчас является. Тогда я видел в нем преемника.

Теперь он легенда не только среди болельщиков, но и среди игроков. Он пользуется непререкаемым авторитетом», – приводит слова Гордеева «Матч ТВ».

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