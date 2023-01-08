Украинские санкции против Тимощука, Хабиб уходит из MMA. Главное к утру

Бывшего футболиста сборной Украины и «Зенита» Анатолия Тимощука лишили государственных наград на Украине, экс-боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что уходит из индустрии ММА, мадридский «Реал» уступил в гостях «Вильярреалу» в очередном туре Ла Лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».