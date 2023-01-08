Украинские санкции против Тимощука, Хабиб уходит из MMA. Главное к утру
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Бывшего футболиста сборной Украины и «Зенита» Анатолия Тимощука лишили государственных наград на Украине, экс-боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что уходит из индустрии ММА, мадридский «Реал» уступил в гостях «Вильярреалу» в очередном туре Ла Лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Владимир Зеленский ввёл санкции и лишил всех государственных наград Анатолия Тимощука.
- Хабиб Нурмагомедов подтвердил уход из индустрии ММА.
- «Вильярреал» обыграл мадридский «Реал» в матче испанской Примеры.
- Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года.
- «Ювентус» дома минимально обыграл «Удинезе» в матче Серии А.
- Йоханнес Клебо превзошёл рекорд Большунова и Устюгова по победам на этапах «Тур де Ски».
- Йоханнес Бё на минуту опередил преследователей в пасьюте на этапе КМ в Поклюке.
- Медведев в двух сетах уступил Джоковичу в полуфинале Аделаиды.
- Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» 22 января. Клуб расстался с Абубакаром.
- «Монако» проиграл по пенальти «Родезу» в 1/32 Кубка Франции. Головин не реализовал удар.
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