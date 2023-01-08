Стала известна зарплата Ильи Агапова в ЦСКА
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Защитник Илья Агапов будет зарабатывать в ЦСКА € 300 тысяч в год. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
О переходе 21-летнего Агапова из «Пари НН» в ЦСКА стало известно 6 января. Футболист, который уже привлекался в расположение сборной России (но не выходил на поле), отправился с новой командой на тренировочный сбор в ОАЭ. С ЦСКА Агапов подписал контракт до 2027 года. Ранее воспитанник казанского футбола выступал за «Спартак-2», «Нефтехимик» и «Рубин».
Отметим, что в обратном направлении на правах полугодичной аренды отправился форвард Владислав Яковлев. У «Пари НН» есть фиксированная опция выкупа футболиста.
Юрий Газинский — о просмотре в ЦСКА и переходе в «Урал». Видеоролик:
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