Клопп — о матче с «Вулвз»: временами мы хорошо оборонялись, но проигрывали борьбу за мяч

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвёл итоги матча Кубка Англии с «Вулверхэмптоном», который завершился вничью (2:2).
«Порадовала ли меня игра в обороне? Не в целом, но моментами да. Смотрите, как бы ты ни играл в защите — с высокой линией, низкой линией, — первое, что ты должен делать, это выигрывать борьбу за мяч. Альтернативы этому нет. Никакой. Я сказал об этом в раздевалке, повторю здесь: следующая игра у нас с „Брайтоном“. Все мы знаем, что „чайки“ умеют играть в правильный футбол, и если мы не будем защищаться должным образом там, то зачем вообще туда ехать?
Я могу понять, что иной раз мы выглядим слишком открытыми при игре в обороне, но дело-то в том, что мы открыты, потому что думаем, что сможем выиграть борьбу за мяч. А затем, когда не выигрываем, ситуация становится сложной. Это не значит, что мы дарим шансы сопернику. Это значит, что нам приходится прилагать больше усилий, чтобы этих шансов его лишить. Вот и всё", — сказал Клопп на послематчевой пресс-конференции.
- 8 января 2023
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