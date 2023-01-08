Петржела — о возможной продаже пива на стадионах России: пиво принадлежит футболу

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможной продаже пива на футбольных стадионах в России.



«Если говорить о возвращении пива на российские стадионы, то могу сказать, что пиво принадлежит футболу! Я бы его не запрещал. Фанаты всё равно как-то проносят этот напиток на футбол. Но я бы запретил вход пьяным болельщикам, которые напились перед входом на стадион», — приводит слова Петржелы Metaratings.



Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что возвращение пива на стадионы пока не обсуждается в Госдуме.



После 17 туров лидером турнирной таблицы РПЛ сезона-2022/2023 является «Зенит», набравший 42 очка. В тройку лидеров входят «Спартак» (36) и «Ростов» (35).

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