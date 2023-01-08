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Хёйбьерг стал игроком года в Дании, опередив Эриксена и Андерсена

Хёйбьерг стал игроком года в Дании, опередив Эриксена и Андерсена
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Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг признан лучшим футболистом года в Дании. Об этом сообщила пресс-служба сборной Дании.

С Хёйбьергом за награду боролись полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен и защитник «Кристал Пэлас» Йоаким Андерсен.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмиль Хёйбьерг принял участие в 24 матчах «Тоттенхэма» во всех турнирах, отметившись пятью голами и четырьмя результативными передачами. Он помог команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе с «Айнтрахтом», «Спортингом» и «Марселем». В 1/8 финала турнира «шпоры» встретятся с «Миланом». Также Хёйбьерг принял участие в чемпионате мира — 2022. Сборная Дании заняла последнее место в группе с Францией, Австралией и Тунисом.

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