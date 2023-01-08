Гордеев назвал ЦСКА основным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший тренер московского «Торпедо» Андрей Гордеев поделился мнением о лидерах нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.



«Зенит» явно выделяется. ЦСКА где‑то рядом. Нет, не «Спартак». По организации, футболистам и качествам ЦСКА можно поставить в лидеры. Если там не будет каких‑то внутренних противоречий. Федотову удаётся свой простой футбол держать на таком уровне. Он грамотно все доносит до игроков. Хотя для меня это немного простоватые требования…



У «Ростова» на хватает ресурсов. В плане понимания игры у «Ростова» всё очень интересно. Они хорошо действуют от ворот и при прессинге. Есть и недостатки — им не хватает позиционной игры, они немного теряются. И уровень футболистов требует усиления. Им будет сложно. Но учитывая, что сейчас идёт отток легионеров, у «Ростова», может, появится больше шансов», — приводит слова Гордеева «Матч ТВ».

Напомним, в тройку лидеров турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги после 17 туров входят «Зенит», набравший 42 очка, а также «Спартак» (36) и «Ростов» (35).