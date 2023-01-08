СМИ: «Крылья Советов» подписали экс-игрока структуры «Манчестер Сити»

Нападающий «Расинга» Бенхамин Гарре стал игроком «Крыльев Советов». Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в «Твиттере».

По сведениям источника, «Расинг» досрочно прервал аренду 22-летнего футболиста в «Уракане». Гарре очень хотел перейти в российский клуб из-за выгодного финансового предложения. Сообщается, что за 50% прав на футболиста «Крылья» заплатили € 1,5 млн. Соглашение с футболистом будет заключено до 2026 года.

Гарре начал свою карьеру в «Велес Сарсфилд». С 2016 по 2019 год аргентинец находился в структуре «Манчестер Сити», забив за различные команды горожан 14 голов и отдав семь результативных передач в 61 матче. Также на счету Гарре выступления в составе сборных Аргентины U17 и U20.