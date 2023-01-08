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Адама Траоре рассказал о времени, проведённом в «Барселоне»

Адама Траоре рассказал о времени, проведённом в «Барселоне»
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Нападающий «Вулверхэмптона» и сборной Испании Адама Траоре рассказал о периоде, проведённом в «Барселоне».

«Это было потрясающе. Вернуться в свой родной город, к семье и друзьям — это восхитительно. Также было очень приятно вернуться в клуб, в котором я вырос. Я многому научился. Подготовка к матчам, создание атмосферы в раздевалке. Мне удалось многому научиться у Бускетса и Алвеса, они произвели на меня впечатление», — приводит слова Траоре Sky Sports.

Напомним, Траоре выступал за молодёжные команды «Барселоны», после чего играл в составе дубля каталонского клуба. В 2015 году форвард перешёл в «Астон Виллу». В 2022-м Траоре вернулся в «Барселону» на правах аренды. С 2020 года Траоре вызывается в национальную команду Испании.

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