Адама Траоре рассказал о времени, проведённом в «Барселоне»

Нападающий «Вулверхэмптона» и сборной Испании Адама Траоре рассказал о периоде, проведённом в «Барселоне».



«Это было потрясающе. Вернуться в свой родной город, к семье и друзьям — это восхитительно. Также было очень приятно вернуться в клуб, в котором я вырос. Я многому научился. Подготовка к матчам, создание атмосферы в раздевалке. Мне удалось многому научиться у Бускетса и Алвеса, они произвели на меня впечатление», — приводит слова Траоре Sky Sports.



Напомним, Траоре выступал за молодёжные команды «Барселоны», после чего играл в составе дубля каталонского клуба. В 2015 году форвард перешёл в «Астон Виллу». В 2022-м Траоре вернулся в «Барселону» на правах аренды. С 2020 года Траоре вызывается в национальную команду Испании.