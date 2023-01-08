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Лопетеги — о матче с «Ливерпулем»: правда в том, что мы забили три гола

Лопетеги — о матче с «Ливерпулем»: правда в том, что мы забили три гола
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Главный тренер «Вулверхэмптона» Хулен Лопетеги не согласился с решением арбитра отменить гол «волков» в матче Кубка Англии с «Ливерпулем». Игра завершилась со счётом 2:2.

«Извините, но офсайда не было. Это невозможно. Кто-то сказал ему [судье], что это офсайд, но мы видели материалы с нашей тактической камеры. Его не существовало, решение неправильное. Я допускаю ошибки каждый день, и иногда они [судьи] тоже. Жаль, что так получилось, но правда в том, что мы забили три гола.

Что касается гола Салаха — такие эпизоды случаются во всех лигах. Я считаю, что нужно обсуждать это с судьями. Мохамед Салах оказался в офсайде до того, как Тоти коснулся мяча, поэтому получил преимущество. Тоти, конечно, шёл на это только из-за офсайда», — сказал Лопетеги на пресс-конференции.

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