Продление контракта с Дешамом повлияло на уход Бензема из сборной Франции
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Нападающий «Реала» Карим Бензема ушел из сборной Франции отчасти из-за того, что Дидье Дешам продлил контракт с национальной командой. Об этом сообщает RMC Sport.
Вчера, 7 января, Дидье Дешам продлил контракт со сборной Франции до 2026 года, однако слухи об этом появились за несколько недель до официального объявления. Бензема ушёл из сборной Франции отчасти из-за того, что слышал об этом. Кроме того, многие игроки с двойным гражданством, которые собирались подождать с окончательным выбором сборной в случае прихода Зинедина Зидана, теперь откажутся от варианта с Францией. Например, так поступит Уссем Ауар, который мог выступать и за сборную Франции, и за сборную Алжира. Отмечается, что это не единственный такой случай.
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