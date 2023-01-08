Алаба: верю, что Нойер вернётся сильнее. Он изменил игру вратарей для целого поколения
Поделиться
Защитник «Реала» Давид Алаба высказался о травме бывшего партнёра по «Баварии» голкипера Мануэля Нойера.
«Я связался с Мануэлем через несколько дней после известий о травме. Он был позитивен и думал только о будущем. Я очень хорошо его знаю. В своей карьере Ману много раз приходилось возвращаться. И он возвращался сильнее. Я верю, что он сделает это снова. Он будет выкладываться каждый день на 100%. Мануэль был на высшем уровне в течение десяти лет, он изменил игру вратарей для целого поколения», — приводит слова Алабы Bild.
Напомним, после чемпионата мира — 2022 Нойер получил серьёзную травму, из-за которой выбыл до конца сезона-2022/2023. «Бавария» на данный момент находится в поиске вратаря на замену.
Комментарии
- 8 января 2023
-
11:42
-
11:33
-
11:27
-
11:27
-
11:26
-
11:12
-
11:11
-
10:56
-
10:32
-
10:27
-
10:06
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:50
-
09:43
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:29
-
09:27
-
09:16
-
09:16
-
09:14
-
09:04
-
09:00
-
08:58
-
08:38
-
08:22
-
05:45
-
05:33
-
05:20
-
04:48
-
04:46
Партнерский контент