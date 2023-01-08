Алаба: верю, что Нойер вернётся сильнее. Он изменил игру вратарей для целого поколения

Защитник «Реала» Давид Алаба высказался о травме бывшего партнёра по «Баварии» голкипера Мануэля Нойера.



«Я связался с Мануэлем через несколько дней после известий о травме. Он был позитивен и думал только о будущем. Я очень хорошо его знаю. В своей карьере Ману много раз приходилось возвращаться. И он возвращался сильнее. Я верю, что он сделает это снова. Он будет выкладываться каждый день на 100%. Мануэль был на высшем уровне в течение десяти лет, он изменил игру вратарей для целого поколения», — приводит слова Алабы Bild.

Напомним, после чемпионата мира — 2022 Нойер получил серьёзную травму, из-за которой выбыл до конца сезона-2022/2023. «Бавария» на данный момент находится в поиске вратаря на замену.