Тибо Куртуа высказался после поражения «Реала» от «Вильярреала» в чемпионате Испании

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение команды от «Вильярреала» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Испании.

«Мы должны сохранять спокойствие, но очевидно, что это тяжёлое поражение. У нас всё ещё остаётся половина сезона, поэтому мы не должны усугублять ситуацию», — приводит слова Куртуа Football Espana.

«Вильярреал» набрал 27 очков и поднялся на промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (38) — второй. У «сливочных» одинаковое количество очков с «Барселоной», но у каталонцев есть матч с «Атлетико» в запасе.

Видеообзор. «Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 16-й тур:

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