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Артета — о трансферах: «Арсенал» должен быть привлекательным для игроков

Артета — о трансферах: «Арсенал» должен быть привлекательным для игроков
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался на тему возможных новичков команды.

«Мы должны быть умны, должны видеть хорошие возможности в виде игроков. Клуб должен быть привлекательным для них. В конце концов футболисты сами решают, где они хотят выступать, и если они хотят играть за «Арсенал», то это здорово», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее СМИ активно связывали «Арсенал» с подписанием нападающего «Шахтёра» Михаила Мудрика. Сам Артета косвенно подтвердил, что клуб интересуется 21-летним украинским футболистом, но сказал журналистам, что ситуация не изменилась. «Шахтёр» по-прежнему просит сумму, которую «Арсенал» платить не намерен.

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