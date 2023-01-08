Грэм Поттер: «Челси» играл не так, как мы бы хотели. Очевидно, я не всё сделал правильно

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался об игре команды.
«Думаю, мы всегда хотим бороться. Нужно принимать ситуацию такой, какая она есть, и анализировать всё в конце сезона. Ещё не прошла даже половина сезона. Впереди у нас кубковый матч, в котором мы хотим хорошо себя проявить.
Конечно, мы хотим пройти дальше. Очевидно, нас ждет сложный матч, но в четверг вы увидели, что моментами мы играли с «Манчестер Сити» на равных и показывали хороший футбол. Нужно сделать то же самое и постараться сыграть еще лучше.
Был ли разговор с руководством о возможном сезоне без трофеев? Нет. Мы стараемся становиться лучше с каждым днём. Мы работаем над тем, чтобы команда прогрессировала. Признаю, что команда играла не так, как мы бы хотели. Этому есть много причин. Не могу сидеть здесь и говорить, что я идеален. Очевидно, я не всё сделал правильно.
Но в то же время есть факторы, которые следует принимать в расчёт. Пусть другие люди дают этому оценку. Для меня вопрос заключается в том, чтобы понять, за счёт чего мы можем стать лучше. В конце сезона мы оценим всё, что произошло", — приводит слова Поттера Football London.
Ранее «Челси» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Сегодня, 8 января, команды встретятся в Кубке Англии.
- 8 января 2023
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