Поттер — журналистам: я должен отвечать прилично даже на ваши тупые вопросы
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер обратился к журналистам на пресс-конференции в преддверии матча с «Манчестер Сити» в Кубке Англии.
«Бывают моменты, когда я злюсь, это не похоже на то, что я робот. Моя обязанность перед вами — говорить как можно приличнее, даже если некоторые из ваших вопросов тупые…», — приводит слова Поттера Sky Sports.
Матч 3-го раунда Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Челси» на «Этихад (Сити оф Манчестер)» состоится сегодня, 8 декабря. Начало: 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
47-летний Поттер возглавил «Челси» в сентябре 2022 года. Ранее английский специалист тренировал «Брайтон» и «Суонси».
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