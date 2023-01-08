Романо: «Арсенал» уверен в подписании Михаила Мудрика в январе

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо заявил, что лондонский «Арсенал» уверен в подписании нападающего «Шахтёра» Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно.
«Конечно, «Арсенал» уверен в себе, и Артета тоже уверен в этой сделке. Но достижение соглашения с «Шахтером» имеет решающее значение. Они были настолько сильны в переговорах даже в августе, когда отказались от € 30 млн от «Эвертона» в августе, хотя это было отличным предложением. На данный момент в переговорах не упоминались сроки; они продолжаются», — написал Романо в своей колонке для CaughtOffside.
Отметим, что лондонскую команду называют главным претендентом на подписание 21-летнего футболиста. Сам Мудрик также заинтересован в переходе в «Арсенал», в составе которого выступает его соотечественник Александр Зинченко.
Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала». Видеоролик:
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