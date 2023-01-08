«Арсенал» договаривается с «Атлетико» о снижении стоимости аренды Жоау Феликса

Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса на правах аренды. Об этом сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, испанский клуб требует за эту сделку € 15 млн, а с учётом дополнительных расходов эта сумма вырастет до € 18 млн. «Арсенал» к таким тратам не готов, поэтому намерен договориться о снижении стоимости аренды. Подписать Феликса также хочет «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем сезоне 23-летний Феликс забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах. Его соглашение с «Атлетико» истекает в 2026 году.
Видеообзор. «Атлетико» М — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 15-й тур:
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