«Арсенал» договаривается с «Атлетико» о снижении стоимости аренды Жоау Феликса

Лондонский «Арсенал» заинтересован в подписании нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса на правах аренды. Об этом сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, испанский клуб требует за эту сделку € 15 млн, а с учётом дополнительных расходов эта сумма вырастет до € 18 млн. «Арсенал» к таким тратам не готов, поэтому намерен договориться о снижении стоимости аренды. Подписать Феликса также хочет «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс забил пять мячей и отдал три результативные передачи в 19 матчах во всех турнирах. Его соглашение с «Атлетико» истекает в 2026 году.

Видеообзор. «Атлетико» М — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 15-й тур:

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