Тен Хаг: Марсьяль не справляется с нагрузками, поэтому мы ищем другого нападающего

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру Антони Марсьяля.

«Есть причина [по которой Антони Марсьяля заменяли в семи матчах подряд]. Дело в том, что он не справляется с нагрузками. Вот почему мы ищем другого нападающего.



Дело не в том, что мы слишком полагаемся на него [на Рашфорда]. Сейчас физическая нагрузка не так высока, поэтому он может играть по 90 минут в каждом третьем матче. Мы контролируем ситуацию вместе с ним.



Это тонкая грань, ведь качества Антони Марсьяля сейчас очень важны для нашей игры. Его движение, умение сохранять мяч, прессинг – давайте не забывать об этом. Нам нужен нападающий такого типа, чтобы постоянно играть с остротой», — приводит слова Эрика тен Хага Sky Sports.