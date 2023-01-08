Тен Хаг: Марсьяль не справляется с нагрузками, поэтому мы ищем другого нападающего
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру Антони Марсьяля.
«Есть причина [по которой Антони Марсьяля заменяли в семи матчах подряд]. Дело в том, что он не справляется с нагрузками. Вот почему мы ищем другого нападающего.
Дело не в том, что мы слишком полагаемся на него [на Рашфорда]. Сейчас физическая нагрузка не так высока, поэтому он может играть по 90 минут в каждом третьем матче. Мы контролируем ситуацию вместе с ним.
Это тонкая грань, ведь качества Антони Марсьяля сейчас очень важны для нашей игры. Его движение, умение сохранять мяч, прессинг – давайте не забывать об этом. Нам нужен нападающий такого типа, чтобы постоянно играть с остротой», — приводит слова Эрика тен Хага Sky Sports.
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