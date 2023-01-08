Нагельсман: Мюллер — важный игрок для «Баварии». Рад, что он вернулся
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман похвалил футболиста Томаса Мюллера на пресс-конференции.
«Томас — важный игрок для «Баварии» и для меня. Он отдаёт много голевых передач и очень креативен. Томас производит очень хорошее впечатление. У нас много игр, и нам нужен каждый футболист. Я определённо рассчитываю на него. Он нужен нам, и мы рады, что он вернулся.
Томас может играть на позиции «десятки» и в качестве нападающего. На самом деле он может играть на большем количестве позиций, но эти две подходят ему больше всего. У него важная роль, потому что он очень креативен. Вероятно, он будет играть на какой-то из этих двух позиций», — приводит слова Нагельсмана аккаунт «Bayern & Germany» в «Твиттер».
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