Газизов сообщил, что «Уфа» выплатила долги Беленову, Иванову и Стукалову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что клуб рассчитался с долгами с экс-главным тренером Алексеем Стукаловым, а также футболистами Александром Беленовым и Олегом Ивановым.
«В декабре мы закрыли все наши долги, кроме одного. На данный момент у нас осталась одна задолженность региональному фонду. Этот долг составляет порядка ста миллионов.
Беленову, Иванову и Стукалову всё было выплачено в 2022 году, но там не было ста миллионов. Мы были должны гораздо меньше, эти деньги были за разрывы контрактов.
Есть ли у меня уверенность в том, что «Уфа» сможет закрыть долг региональному фонду в сто миллионов рублей? Будем стараться, ради этого мы и работаем», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее «РБ Спорт» сообщал о том, что «Уфа» закрыла долги перед бывшими сотрудниками в размере около 100 миллионов рублей.
- 8 января 2023
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