Газизов сообщил, что «Уфа» выплатила долги Беленову, Иванову и Стукалову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что клуб рассчитался с долгами с экс-главным тренером Алексеем Стукаловым, а также футболистами Александром Беленовым и Олегом Ивановым.

«В декабре мы закрыли все наши долги, кроме одного. На данный момент у нас осталась одна задолженность региональному фонду. Этот долг составляет порядка ста миллионов.



Беленову, Иванову и Стукалову всё было выплачено в 2022 году, но там не было ста миллионов. Мы были должны гораздо меньше, эти деньги были за разрывы контрактов.



Есть ли у меня уверенность в том, что «Уфа» сможет закрыть долг региональному фонду в сто миллионов рублей? Будем стараться, ради этого мы и работаем», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее «РБ Спорт» сообщал о том, что «Уфа» закрыла долги перед бывшими сотрудниками в размере около 100 миллионов рублей.