Канте по-прежнему ждёт предложения «Барселоны» несмотря на новый контракт от «Челси»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, получивший от клуба предложение о продлении контракта, по-прежнему ждёт подобного разговора с «Барселоной», которая рассматривала вариант с его подписанием в качестве свободного агента летом 2023 года. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, 31-летнему французу предложили продлить контракт на три года. «Барселона» после предложения от «Челси» может отказаться от подписания футболиста, так как не сумеет конкурировать с английским клубом по зарплате. Однако Канте всё ещё ждёт предложение «Барселоны».

31-летний Канте выступает за «Челси» с 2016 года. Всего за синих Канте сыграл 262 матча, в которых забил 13 голов и сделал 15 голевых передач.

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