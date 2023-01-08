Тренер «Сеуты» — о Хави: после матча увидим, кому повезло

Главный тренер «Сеуты» Хосе Хуан Ромеро негативно отреагировал на заявление Хави, что «Барселоне» повезло с жеребьёвкой. «Сеута» встретится с «Барселоной» в матче Кубка Испании.

«Я считаю этот комментарий неудачным. Эту мысль можно было выразить иначе. Это не понравилось ни мне, ни команде. Ему повезло, и нам тоже.



Мы идём на матч не для того, чтобы обменяться футболками, мы собираемся сделать всё возможное. Когда матч закончится, мы увидим, кому повезло больше, а кому – меньше. Может, он не знает, сколько сил нужно потратить таким командам, как наша, чтобы оказаться в такой ситуации, потому что у него был куда более простой путь в карьере тренера.



Я не лицемер. Я всегда стараюсь относиться к сопернику с большим уважением. И я всегда уважаю команды из низших дивизионов, ведь я сам оттуда пришёл. Мне это не понравилось. Я восхищаюсь Хави. По моему мнению, это один из величайших футболистов Испании. Он удивил, мне это не понравилось», — приводит слова тренера Cadena Ser.