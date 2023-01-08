СМИ: «МЮ» согласовал с «Аль-Насром» аренду Абубакара. Его убирают из команды из-за Роналду

Нападающий «Аль-Насра» Венсан Абубакар в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед» или «Фенербахче». Оба клуба согласовали аренду 30-летнего футболиста. Об этом сообщает OKAZ.

Ранее появлялась информация, что «Аль-Наср» расторг контракт с Абубакаром, так как клубу нужно свободное легионерское место для регистрации Криштиану Роналду. Примечательно, что последним клубом португальца был как раз «Манчестер Юнайтед».

В 12 матчах нынешнего сезона Абубакар забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Ранее Абубакар выступал за «Бешикташ», «Порту» и «Лорьян».

Криштиану Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра». Видеоролик: