СМИ: «МЮ» согласовал с «Аль-Насром» аренду Абубакара. Его убирают из команды из-за Роналду
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Нападающий «Аль-Насра» Венсан Абубакар в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед» или «Фенербахче». Оба клуба согласовали аренду 30-летнего футболиста. Об этом сообщает OKAZ.
Ранее появлялась информация, что «Аль-Наср» расторг контракт с Абубакаром, так как клубу нужно свободное легионерское место для регистрации Криштиану Роналду. Примечательно, что последним клубом португальца был как раз «Манчестер Юнайтед».
В 12 матчах нынешнего сезона Абубакар забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Ранее Абубакар выступал за «Бешикташ», «Порту» и «Лорьян».
Криштиану Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра». Видеоролик:
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