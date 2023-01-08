Тен Хаг попросил у фанатов деньги в ответ на просьбу подписать в «МЮ» Мбаппе и Беллингема
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг с шуткой отреагировал на просьбу болельщиков подписать в команду полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема и нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«У вас есть для меня немного пенни?», — спросил тен Хаг, когда его попросили подписать этих двух футболистов.
В текущем сезоне Джуд Беллингем провёл 22 матча за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, забив девять голов и отдав три результативные передачи. На чемпионате мира — 2022 полузащитник сыграл в пяти встречах, забив один мяч и сделав одну голевую передачу.
Килиан Мбаппе в 22 матчах за «ПСЖ» забил 20 голов и отдал пять результативных передач.
Тен Хаг просит у фанатов «МЮ» деньги на Мбаппе и Беллингема. Видеоролик:
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