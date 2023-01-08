«Манчестер Сити» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 8 января, состоится матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» будет принимать «Челси». Команды встретятся на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Робертом Джоном. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее, 5 января, команды встречались в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0. Единственный гол встречи на счету полузащитника Рияда Мареза. Ему ассистировал Джек Грилиш.
Также в этом сезоне соперники играли между собой в Кубке английской лиги. В третьем раунде сильнее оказался «Манчестер Сити» — 2:0. Игра прошла 9 ноября 2022 года.
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