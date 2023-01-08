«Милан» — «Рома»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 мск
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Сегодня, 8 января, состоится матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» примет «Рому». Главным арбитром на игру назначен Давиде Масса. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
«Милан» в случае победы наберёт 39 очков, обойдёт «Ювентус» и вернётся на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. В первом матче 2023 года красно-чёрные были сильнее «Салернитаны».
Столичный клуб расположился на шестой позиции в таблице. Команда Жозе Моуринью набрала 30 очков в 16 матчах Серии А.
Лидером Серии А остаётся «Наполи» (41очко). Неаполитанцы также проведут свой матч сегодня, на выезде они встретятся с «Сампдорией».
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