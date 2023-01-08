Гвардиола поделился ожиданиями от матча Кубка Англии с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча третьего раунда Кубка Англии с «Челси». Команды встретятся сегодня, 8 января. Начало матча — в 19:30 мск. Ранее, 5 января, команды встречались в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 1:0.
«Для нас лучше встретиться с «Челси» дома перед нашими болельщиками после победы. Это определённо намного лучше.
Это может быть совсем другая игра. Может быть, Грэм (Поттер. — Прим. «Чемпионата») изменит схему, не знаю. Они борются с травмами двух или трёх важных игроков. Не было Жоржиньо и Мэйсона Маунта, не знаю причин.
Мы смогли выиграть четыре Кубка английской лиги подряд, потому что каждый турнир важен. Конечно, Кубок Англии важен, но сейчас нужно отдохнуть, восстановиться и подготовиться свежими к этой игре», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
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