Аршавин: почему Пиняев не перешёл в «Зенит»? Думаю, клуб немного опоздал

Бывший футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал, почему «Зенит» не приобрёл бывшего форварда самарских «Крыльев» Сергея Пиняева. 18-летний игрок недавно пополнил состав «Локомотива».



«Почему Пиняев не перешёл в «Зенит»? Я думаю, питерцы немного опоздали. Естественно, что «Зенит», как и любая другая команда высокого уровня в России, обращал внимание на такого игрока, как Пиняев. Думаю, агент футболиста – Павел Андреев – давно договорился с «Локомотивом», после этого вмешиваться в эту сделку было бы дорого и проблематично», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».



Команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв, возглавляя турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 42 балла и опережают московский «Спартак» на шесть очков.



Матчи РПЛ возобновятся в начале марта. «Зенит» в игре 18-го тура примет «Пари Нижний Новгород».

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