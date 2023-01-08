«Тоттенхэм» хочет приобрести Пикфорда на смену Льорису

«Тоттенхэм» рассматривает вратаря сборной Англии и «Эвертона» Джордана Пикфорда в качестве замены капитану команды – 36-летнему голкиперу сборной Франции Уго Льорису, сообщает Mirror.



Льорис в текущем сезоне совершил ряд грубых ошибок, поэтому руководство «шпор» ищет кандидатов на позицию голкипера, и возглавляет этот список Пикфорд. Его контракт с «ирисками» действует ещё 18 месяцев; сообщается, что если он продолжит отказывать своей команде в продлении соглашения, то может получить предложение от лондонцев летом.



По информации источника, основным стражем ворот сборной Англии интересуется также другой лондонский клуб – «Челси».



На чемпионате мира в Катаре Джордан Пикфорд провёл все пять матчей за «трёх львов», пропустив четыре гола. Англичане в четвертьфинале уступили Франции со счётом 1:2.



Уго Льорис помог «трёхцветным» завоевать медали мирового первенства второй раз подряд: в Катаре его сборная в финале уступила аргентинцам по пенальти, а в 2018 году добыла золотые медали, обыграв Хорватию со счётом 4:2.

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