Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» хочет приобрести Пикфорда на смену Льорису

«Тоттенхэм» хочет приобрести Пикфорда на смену Льорису
Комментарии

«Тоттенхэм» рассматривает вратаря сборной Англии и «Эвертона» Джордана Пикфорда в качестве замены капитану команды – 36-летнему голкиперу сборной Франции Уго Льорису, сообщает Mirror.

Льорис в текущем сезоне совершил ряд грубых ошибок, поэтому руководство «шпор» ищет кандидатов на позицию голкипера, и возглавляет этот список Пикфорд. Его контракт с «ирисками» действует ещё 18 месяцев; сообщается, что если он продолжит отказывать своей команде в продлении соглашения, то может получить предложение от лондонцев летом.

По информации источника, основным стражем ворот сборной Англии интересуется также другой лондонский клуб – «Челси».

На чемпионате мира в Катаре Джордан Пикфорд провёл все пять матчей за «трёх львов», пропустив четыре гола. Англичане в четвертьфинале уступили Франции со счётом 1:2.

Уго Льорис помог «трёхцветным» завоевать медали мирового первенства второй раз подряд: в Катаре его сборная в финале уступила аргентинцам по пенальти, а в 2018 году добыла золотые медали, обыграв Хорватию со счётом 4:2.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Пикфорда летом 2023 года

Топ-7 вратарей на ЧМ-2022

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023