Экс-игрок «ПСЖ» Пасторе: выступать вместе с Месси и Мбаппе — то, о чём мечтает любой игрок

Полузащитник «Эльче» Хавьер Пасторе выразил сожаление в связи с тем, что не застал своего партнёра по сборной Аргентины Лионеля Месси в парижском «ПСЖ». Ранее игрок рассказал, по какой причине не стал продлевать контракт с клубом и покинул его в 2018 году.

«Это было бы приключение, о котором мечтает любой футболист: играть в «ПСЖ» 12 или 15 лет, выступать с Месси и Мбаппе, тренироваться с ними и иметь возможность рассказать об этом своим детям позже. Это был бы самый красивый из подарков.

В конце концов, нужно быть честным. «ПСЖ» дал мне многое на всех уровнях: личном, спортивном и финансовом. Они позаботились о том, чтобы я был известен во всём мире и закрепился в национальной команде. Чтобы наши отношения оставались неизменными, я чувствовал, что должен остановиться на этом», — приводит слова Пасторе Le Parisien.

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