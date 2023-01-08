«Бетис» обыграл на выезде «Райо Вальекано»

Сегодня, 8 января, состоялся матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» встретился с «Бетисом». Игра состоялась на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск.
Гости вышли вперёд на седьмой минуте встречи, когда защитник «Райо Вальекано» Иван Балиу отправил мяч в свои ворота.
Автогол Балиу
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На 20-й минуте футболисты хозяев сумели сравнять счёт в этом матче — гол на счету нападающего Серхио Камельо.
Гол Камельо
На 40-й минуте «Бетис» сумел вновь выйти вперёд благодаря голу Луиса Энрике, точную передачу ему отдал Набиль Фекир.
Гол Энрике
Второй тайм прошёл с преимуществом игроков «Райо Вальекано», однако больше мячей в этой встрече забито не было. По окончании матча победу праздновали гости — 2:1.
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