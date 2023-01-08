Экс-игрок «Манчестер Сити» Ричардс: Гвардиола заслуживает огромной похвалы

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился мнением о матче 1/32 финала Кубка Англии, по ходу которого «горожане» обыгрывают своего соперника со счётом 3:0.

«Хосеп Гвардиола заслуживает огромной похвалы, потому что мы упомянули игроков, которые не выходили в стартовом составе: Холанда, Де Брёйне, да кого бы ни было. Любой игрок способен войти в эту систему и так быстро адаптироваться к ней. Думаю, то, что они сделали как команда от академии до первого состава, просто блестяще. Только посмотрите, кто может усилить игру со скамейки запасных.

«Челси» же нужно ограничить сегодняшний ущерб, сделать всё возможное, что в их силах. Им нужно набрать форму и попытаться сыграть на контратаках», — приводит слова Ричардса издание BBC.

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