Сарри — о ничьей с «Эмполи»: «Лацио» уверенно вёл 2:0, но в концовке проявил наивность
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура Серии А с «Эмполи». «Орлы» лидировали 2:0 к 83-й минуте, но затем пропустили два мяча и сыграли вничью.
«Сегодня у нас был матч высокого уровня. Мы уверенно лидировали 2:0, но в концовке оказались слишком наивны. Мы вели за семь минут до конца и оставили всего двух игроков в защите, и это было неудачей. После 2:1 команда, на мой взгляд, всё ещё контролировала матч.
Я недоволен результатом, но не разочарован. Это трудно переварить и принять. Мы слишком часто делаем эту ошибку, мы проявляем наивность и расплачиваемся за любую ошибку», — приводит слова Сарри журналист Альфредо Педулла.
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