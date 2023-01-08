Сарри — о ничьей с «Эмполи»: «Лацио» уверенно вёл 2:0, но в концовке проявил наивность

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри прокомментировал ничейный результат матча 17-го тура Серии А с «Эмполи». «Орлы» лидировали 2:0 к 83-й минуте, но затем пропустили два мяча и сыграли вничью.

«Сегодня у нас был матч высокого уровня. Мы уверенно лидировали 2:0, но в концовке оказались слишком наивны. Мы вели за семь минут до конца и оставили всего двух игроков в защите, и это было неудачей. После 2:1 команда, на мой взгляд, всё ещё контролировала матч.

Я недоволен результатом, но не разочарован. Это трудно переварить и принять. Мы слишком часто делаем эту ошибку, мы проявляем наивность и расплачиваемся за любую ошибку», — приводит слова Сарри журналист Альфредо Педулла.

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