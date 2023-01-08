Скончался бронзовый призёр ЧМ-1978 Роберто Динамит
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Ушёл из жизни бывший игрок сборной Бразилии и клуба «Васко да Гама» Роберто Динамит, который в 1978 году вместе с национальной командой завоевал бронзовые медали чемпионата мира. Об этом сообщается на официальном сайте «Васко да Гама».
Причиной смерти бывшего футболиста стал рак кишечника. Он скончался в возрасте 68 лет.
Помимо «Васко да Гама», Динамит выступал за «Барселону», «Португезу» и «Кампу-Гранди». Всего за карьеру на клубном уровне он провёл 326 матчей и забил 192 мяча.
За главную команду Бразилии он сыграл в 47 матчах и забил 25 голов. Помимо бронзы чемпионата мира, в составе «селесао» он выигрывал серебряную и бронзовую медаль Кубка Америки.
С 2008 по 2014 год Динамит занимал должность президента «Васко да Гама».
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