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«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче Кубка Англии

«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче Кубка Англии
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Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» принимал «Челси». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джоном. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:0.

На 23-й минуте прямым ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. Алжирец отправил мяч в ближнюю девятку ворот Аррисабалаги, пробив над стенкой. На 30-й минуте форвард Хулиан Альварес реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Кая Хаверца в штрафной «Челси». Через восемь минут отличился нападающий Фил Фоден. Ему ассистировал Кайл Уолкер. На 85-й минуте Марез оформил дубль, реализовав пенальти.

В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с победителем пары «Оксфорд Юнайтед» — «Арсенал». Они встретятся завтра, 9 января. Начало матча — в 23:00 мск. Матчи следующего раунда турнира пройдут с 27 по 30 января.

Кубок Англии. 3-й раунд
08 января 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 0
Челси
Лондон
1:0 Марез – 23'   2:0 Альварес – 30' (пен)   3:0 Фоден – 38'   4:0 Марез – 85' (пен)
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