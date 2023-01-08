«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче Кубка Англии

Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» принимал «Челси». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джоном. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:0.
На 23-й минуте прямым ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез. Алжирец отправил мяч в ближнюю девятку ворот Аррисабалаги, пробив над стенкой. На 30-й минуте форвард Хулиан Альварес реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку Кая Хаверца в штрафной «Челси». Через восемь минут отличился нападающий Фил Фоден. Ему ассистировал Кайл Уолкер. На 85-й минуте Марез оформил дубль, реализовав пенальти.
В 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с победителем пары «Оксфорд Юнайтед» — «Арсенал». Они встретятся завтра, 9 января. Начало матча — в 23:00 мск. Матчи следующего раунда турнира пройдут с 27 по 30 января.
- 8 января 2023
-
22:19
-
22:19
-
22:12
-
22:10
-
22:04
-
22:02
-
22:02
-
21:53
-
21:49
-
21:45
-
21:39
-
21:36
-
21:36
-
21:32
-
21:29
-
21:22
-
21:19
-
21:16
-
21:08
-
21:03
-
21:00
-
20:56
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:16
-
20:11
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:56
-
19:51
-
19:45
-
19:44
-
19:41