Фанаты «Челси» распевали имена Абрамовича и Тухеля во время матча с «Манчестер Сити»

Сегодня, 8 января, завершился матч 1/32 финала кубка Англии, в котором «Челси» разгромно уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:4. В середине второго тайма болельщики синих, недовольные игрой своей команды, распевали имена бывших владельца Романа Абрамовича и главного тренера Томаса Тухеля.
В данный момент «Челси» переживает кризис, одной из причин которого является эпидемия травм. Лондонцы не могут рассчитывать на таких игроков, как Н'Голо Канте, Рис Джеймс, Рахим Стерлинг, Эдуард Менди, и многих других.
В результате неудачных результатов «Челси» уже покинул Кубок лиги и Кубок Англии (примечательно, что в обоих турнирах команда уступила «горожанам»), а в Премьер-лиге занимает 10-е место, набрав 25 очков. Команда на 10 очков отстаёт от первой четвёрки, и столько же её отделяет от зоны вылета.
Игроки «Челси» вышли на разминку в футболках в память о Виалли
- 8 января 2023
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