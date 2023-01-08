Аршавин: «Зениту» нужен Сафонов. За € 20 млн я бы его не купил, за € 10 млн — не думая

Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин считает, что клубу из Санкт-Петербурга необходимо приобрести голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.



«Если говорить о российских вратарях, то «Зениту» нужен только Матвей Сафонов, а остальные – нет. Приобрёл бы я Сафонова за € 20 млн? Нет, за € 10 млн. За десять надо брать, даже не думая.



Реален ли этот трансфер? Я думаю, если бы «Зенит» действительно хотел Сафонова, он бы заплатил любые деньги. Но мы становимся более разумным клубом», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».



Команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв, возглавляя турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 42 балла и опережают московский «Спартак» на шесть очков.



Матчи РПЛ возобновятся в начале марта. «Зенит» в игре 18-го тура примет «Пари Нижний Новгород».

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