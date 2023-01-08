«Челси» не забил в ворота «Манчестер Сити» в пяти матчах подряд
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Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором «Манчестер Сити» принимал «Челси». Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джоном. «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:0.
Таким образом, «Челси» не забил в ворота «Манчестер Сити» в пяти матчах подряд. Эта серия началась с матча 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. 25 сентября 2021 года синие уступили со счётом 0:1. В матче второго круга «Челси» проиграл с аналогичным счётом. В текущем сезоне ранее команды встречались дважды. «Манчестер Сити» выбил «Челси» из розыгрыша Кубка английской лиги (2:0) и обыграл соперников в матче 19-го тура АПЛ (1:0).
Новость по теме«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче Кубка Англии
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