Гоцук — об уходе Галактионова: когда пошли первые слухи, он всё сказал в личном разговоре

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался об уходе главного тренера Михаила Галактионова в московский «Локомотив».
«Команда — это живой организм. Когда пошли первые слухи, то появились волнения, вопросы. Мы обратились к Михаилу Михайловичу Галактионову, точнее, я на правах капитана. Разрешили ситуацию буквально за несколько минут, надо отдать ему должное за это. Он всё сказал в личном разговоре, а я передал ребятам.
Он потом на общем собрании обозначил всю ситуацию, что на это не нужно обращать внимания. У нас есть игры, тренировки, нужно выкладываться на 100%.
Это футбол. Мы пожелали ему удачи. Он выбрал другой клуб, по имени более статусный. Желаем ему удачи во всех матчах, кроме матчей с «Пари НН».
В турнирной таблице «Локомотив» находится ниже, чем «Пари НН»? Поэтому Михаила Михайловича туда и пригласили (смеётся)», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».
«Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 19 очков после 17 матчей. «Локомотив» (13) находится на 14-й строчке.
- 8 января 2023
-
22:19
-
22:19
-
22:12
-
22:10
-
22:04
-
22:02
-
22:02
-
21:53
-
21:49
-
21:45
-
21:39
-
21:36
-
21:36
-
21:32
-
21:29
-
21:22
-
21:19
-
21:16
-
21:08
-
21:03
-
21:00
-
20:56
-
20:42
-
20:37
-
20:33
-
20:16
-
20:11
-
20:08
-
20:03
-
19:56
-
19:56
-
19:51
-
19:45
-
19:44
-
19:41