Гоцук — об уходе Галактионова: когда пошли первые слухи, он всё сказал в личном разговоре

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался об уходе главного тренера Михаила Галактионова в московский «Локомотив».

«Команда — это живой организм. Когда пошли первые слухи, то появились волнения, вопросы. Мы обратились к Михаилу Михайловичу Галактионову, точнее, я на правах капитана. Разрешили ситуацию буквально за несколько минут, надо отдать ему должное за это. Он всё сказал в личном разговоре, а я передал ребятам.



Он потом на общем собрании обозначил всю ситуацию, что на это не нужно обращать внимания. У нас есть игры, тренировки, нужно выкладываться на 100%.

Это футбол. Мы пожелали ему удачи. Он выбрал другой клуб, по имени более статусный. Желаем ему удачи во всех матчах, кроме матчей с «Пари НН».



В турнирной таблице «Локомотив» находится ниже, чем «Пари НН»? Поэтому Михаила Михайловича туда и пригласили (смеётся)», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

«Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 19 очков после 17 матчей. «Локомотив» (13) находится на 14-й строчке.