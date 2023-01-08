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Ширер: игроки «Челси» должны доказать, что заслуживают носить футболку клуба

Ширер: игроки «Челси» должны доказать, что заслуживают носить футболку клуба
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Бывший футболист «Ньюкасла» Алан Ширер прокомментировал разгромное поражение «Челси» от «Манчестер Сити» (0:4) в 1/32 финала Кубка Англии.

«Челси» и близко не был достаточно хорош. Впереди важная неделя. В следующих двух матчах чемпионата они должны обыграть «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Они должны показать гораздо больше, чем сегодня.

Мы все прекрасно помним, что у них есть травмы. С таким количеством игроков им тяжело, но это не мешает им заменять друг друга на поле, демонстрировать своё отношение к игре. Они должны доказать, что заслуживают носить футболку «Челси». Поэтому следующие две игры так важны для них», — приводит слова Ширера издание BBC Sport.

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