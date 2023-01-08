«Атлетико» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч 16-го тура Ла Лиги

Сегодня, 8 января, пройдёт центральный матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетико» примет «Барселону». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Мунуэры Монтеры прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Атлетико»: Облак, Мандава, Хименес, Савич, Молина, Карраско, Барриос, Коке, М. Льоренте, Феликс, Гризманн.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде, Ф. де Йонг, Бускетс, Гави, Дембеле, Фати, Педри.

По итогам предыдущих 15 туров «Барселона» располагается на второй строчке чемпионата, имея столько же очков, сколько у «Реала», — 38. «Атлетико» находится на шестой строчке, набрав 27 очков.