Гвардиола — о Поттере: всем тренерам нужно время. В «Барсе» мне повезло — у меня был Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал игру своих подопечных в победном матче с «Челси» (4:0) в 1/32 финала Кубка Англии, а также поделился мнением о главном тренере синих Грэме Поттере.
«Мы были действительно хороши с первой минуты и до конца. Мы провели действительно напряжённую игру с действительно хорошей командой. Мы ради выйти в следующий раунд турнира.
Я бы сказал [владельцу «Челси»] Тодду Боули, с кем мне было бы очень приятно встретиться, что Поттеру нужно время. Просто дайте ему время. Всем менеджерам нужно время, и это нормально.
Я добился результатов в «Барселоне» в первом сезоне, но у меня был Лионель Месси, так что одного сезона было достаточно. Но да, все идиоты [в футбольном менеджменте]. Играть с «Ман Сити» на том уровне, на котором мы находимся в Кубке лиги или Кубке Англии, непросто. Ни для Грэма, ни для «Челси», ни для какой-либо другой команды», — приводит слова Гвардиолы журналист Evening Standard Низар Кинселла.
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- 8 января 2023
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