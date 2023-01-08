Гоцук — о переходе Агапова в ЦСКА: он обратил на себя внимание, это дорогого стоит

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук высказался о переходе защитника Ильи Агапова в московский ЦСКА.

«С лёгким сердцем отпустили. Я очень рад за него. ЦСКА — это большой клуб с историей.



За столь короткий период он обратил на себя внимание, это дорогого стоит. Поэтому я считаю, что он принял правильное решение, клуб принял правильное решение, продав его и заработав на этом трансфере неплохие деньги. Парню дали шанс перейти в топ‑клуб и развиваться дальше», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

21-летний Агапов — воспитанник «Рубина». Летом 2021 года он был продан «Спартаку», в составе которого выступал за вторую команду. Ещё через сезон Агапов, попавший под расформирование «Спартака-2», на правах свободного агента перешёл в «Пари НН». За нижегородскую команду защитник сыграл в 16 матчах, не отметившись результативными действиями.