«Севилья» обыграла «Хетафе» в домашнем матче Ла Лиги

Сегодня, 8 января, завершился матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Севилья» встречалась с «Хетафе». Игра состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хозяева поля забили свой первый гол ближе к концу первого тайма, когда на 36-й минуте крайний защитник Маркос Акунья вывел свою команду вперёд после передачи Ивана Ракитича.

Гол Акуньи

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На 80-й минуте встречи «Севилья» укрепила своё преимущество. На этот раз отличился Рафаэль Мир, а результативный пас ему отдал Оливер Торрес.

Гол Мира

Через семь минут гости смогли сократить отставание — забил Борха Майораль.

Гол Майораля

Но в оставшееся время «Севилья» сумела сохранить счёт и довести встречу до победы — 2:1.