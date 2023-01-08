Поттер: «Манчестер Сити» — худший соперник, с которым можно встретиться в такой период

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» в 1/32 финала Кубка Англии (0:4).

«Этот соперник, вероятно, худший, с которым вы можете встретиться, когда ваши дела идут неважно, потому что они могут создать впечатление, что вы не бежите или не пытаетесь, потому что их позиционная структура великолепна. Они используют всю ширину поля, они держат мяч и затрудняют ваши попытки оказать давление на них.



Поддерживают ли меня игроки? Я думаю, что в раздевалке имею поддержку от игроков. Просто мы переживаем плохой момент, и иногда, когда у тебя такие периоды, тебе нужно кого-то обвинить, в чём-то обвинить, и я понимаю, откуда этот вопрос. Но в то же время мы должны держаться вместе и продолжать работать», — приводит слова Поттера издание Evening Standard.

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