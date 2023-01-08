Аршавин: Юри Алберто подвёл клуб. Но я больше недоволен решением ФИФА

Директор департамента развития молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал ФИФА за решение позволить легионерам РПЛ приостанавливать контракты с российскими клубами, а также высказался о форварде Юри Алберто. Напомним, 21-летний Алберто перешёл в «Зенит» из «Интернасьонала» в январе 2022 года за € 25 млн. Летом он отправился в годичную аренду в «Коринтианс», а в обратном направлении последовали вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.



«Юри Алберто подвёл клуб. Но я больше недоволен решением ФИФА. Им нужно было установить определённые временные рамки, например, с марта и до момента, когда закрывается летнее трансферное окно», — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».



Команда Сергея Семака ушла на зимний перерыв, возглавляя турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые набрали 42 очка и опережают московский «Спартак» на шесть очков.



Матчи РПЛ возобновятся в начале марта. «Зенит» в игре 18-го тура примет «Пари Нижний Новгород».