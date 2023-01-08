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Марина Фёдорова сообщила об уходе из ЖФК «Локомотив»

Марина Фёдорова сообщила об уходе из ЖФК «Локомотив»
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Российская полузащитница Марина Фёдорова в социальной сети сообщила об уходе из московского «Локомотива» и поблагодарила команду и болельщиков.

«Три сезона с «Локомотивом». Благодарю всех своих товарищей по команде, всех сотрудников, которые трудятся каждый день с большим количеством жертв, чтобы все мы, кто играет, могли добиваться высоких результатов. Особенно благодарю наших болельщиков, фанатов клуба, за любовь и поддержку! Всегда грустно прощаться, но я не прощаюсь, а говорю: «До скорых встреч!» — написала Фёдорова.

В сезоне 2022 года российской Суперлиги Фёдорова провела 21 матч за «Локомотив» и отметилась шестью забитыми мячами. Также она забила гол в матче с ЦСКА за Суперкубок России. «Локомотив» выиграл со счётом 2:1.

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