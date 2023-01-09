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Словацкий «ДАК 1904» хочет купить полузащитника «Динамо» Георгия Сулаквелидзе

Словацкий «ДАК 1904» хочет купить полузащитника «Динамо» Георгия Сулаквелидзе
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Словацкий «ДАК 1904» хочет приобрести полузащитника «Динамо» Георгия Сулаквелидзе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клуб уже сообщил стороне игрока о своём интересе.

«ДАК 1904» в данный момент занимает второе место в чемпионате Словакии.

В текущем сезоне Георгий Сулаквелидзе провёл восемь матчей за «Динамо-2», в которых забил два гола и стал автором одной результативной передачи.

Бело-голубые после 17 туров занимают четвёртую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков и на 13 очков отставая от лидера чемпионата — «Зенита».

Матчи российского первенства возобновятся в марте после зимнего перерыва. Динамовцы в матче 18 тура примут «Крылья Советов».

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