Словацкий «ДАК 1904» хочет купить полузащитника «Динамо» Георгия Сулаквелидзе
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Словацкий «ДАК 1904» хочет приобрести полузащитника «Динамо» Георгия Сулаквелидзе. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клуб уже сообщил стороне игрока о своём интересе.
«ДАК 1904» в данный момент занимает второе место в чемпионате Словакии.
В текущем сезоне Георгий Сулаквелидзе провёл восемь матчей за «Динамо-2», в которых забил два гола и стал автором одной результативной передачи.
Бело-голубые после 17 туров занимают четвёртую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков и на 13 очков отставая от лидера чемпионата — «Зенита».
Матчи российского первенства возобновятся в марте после зимнего перерыва. Динамовцы в матче 18 тура примут «Крылья Советов».
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