«Атлетико» готов отдать Феликса в «МЮ» в аренду, но требует опцию выкупа за € 80 млн

«Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» ведут переговоры по поводу перехода нападающего Жоау Феликса в стан «красных дьяволов». Как сообщает британское издание Mirror, после отклонённого первого предложения руководство «матрасников» выдвинуло свои условия — € 10,5 млн за аренду игрока, а также прописать в контракте обязательную опцию выкупа игрока за € 80 млн.
Ранее появлялась информация, что «Арсенал» также ведёт переговоры с мадридским клубом. По мнению СМИ, манкунианцы являются одними из лидеров в борьбе за игрока, так как главный тренер Эрик тен Хаг видит в Феликсе идеальную замену для Криштиану Роналду.
В текущем сезоне испанской Ла Лиги Феликс провёл за «Атлетико» 13 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.
«Атлетико» одержал уверенную победу в матче с «Эльче»
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